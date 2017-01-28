10:39 28 января 2017 5

Российские дипломаты ответили Мэй с тонким английским юмором Фото: depositphotos.com

Посольство России в стихах ответило на фразу Мэй «доверяй, но проверяй». Стихотворная эпиграмма дипломатов в «Твиттере» появилась после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй порекомендовала президенту США Дональду Трампу быть осторожнее в отношениях с Россией.

Стихотворение опубликовано с хештегом «Стихи о Трампе и Мэй». Как сообщает «Газета.ру», перевод звучит примерно так:

«Сотрудничай, но проверяй»,

Премьер предупредила.

Насколько нам известно,

Холодная война почила»

Встреча Трампа и Мэй прошла в пятницу, 27 января. Премьер-министр Великобритании заявил о возможном сотрудничестве Лондона и Москвы по сирийскому вопросу, но при условии использования правила «доверяй, но проверяй». Russian.rt.com добавляет, что и Трампу Мэй посоветовала «быть начеку» с Россией.