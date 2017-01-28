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28 января 2017
27 января 2017
11:32  28 января 2017 14

Российские пошлины на автомобили из Европы назвали незаконными

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
Евросоюз выступил против пошлин на импорт в Россию грузовиковФото: Александр Елизаров © URA.RU

Введенные Россией антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили из Евросоюза признаны незаконными. Такое решение вынесла Арбитражная панель Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Это очень четкое решение ВТО против недобросовестных, протекционистских и антиконкурентных мер, которые мы видим сегодня в России», — заявил еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем. Она подчеркнула, что Россия, введя антидемпинговые пошлины в 2013 году, не выполнила ряд требований ВТО. Размер пошлин составлял от 23 до 30 процентов, что повлияло на экспорт итальянских и германских автомобилей.

«Мы рекомендуем России привести меры в соответствие с обязательствами по антидемпинговому соглашению и ГАТТ 1994 года», — говорится в заключении, которое приводит «Газета.ру». Россия в течение 60 дней может подать апелляцию на решение.

Как напоминают СМИ, антидемпинговые пошлины, введенные Россией, распространялись на автофургоны с объемом двигателя до трех литров и массой от 2,8 до 3,5 тонн, предназначенные для перевозки грузов весом до двух тонн или для комбинированных перевозок грузов и пассажиров.

Татьяна Трушина
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