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28 января 2017
27 января 2017
11:49  28 января 2017 63

Эксперты назвали причиной крушения Ту-154 ошибку пилотов

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, мемориал, траур, кз александрова, цветы
В трагедии погибли артисты ансамбля АлександроваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Причиной катастрофы Ту-154 Минобороны, разбившегося по пути в Сирию в Черном море 25 декабря 2016 года, стала ошибка экипажа самолета. К такому выводу пришли эксперты по результатам анализа записей параметрического самописца судна.

Существенных отклонений в работе систем самолета специалисты не обнаружили, пишет «Коммерсант». Члены комиссии, по данным источников издания, пришли к выводу, что все системы разбившегося Ту-154Б-2 исправно работали до столкновения с водой. Эксперты таким образом опровергли версию теракта на борту самолета, как и его обстрела с земли.

Сейчас члены объединенной технической комиссии изучают работу летчиков во время взлета, поскольку пока неясно, какие именно действия экипажа привели к трагедии. Поэтапно восстановить всю последовательность событий мешает низкое качество исходных данных. Проблема заключается в том, что бортовой самописец самолета — это, по сути, катушечный магнитофон образца 1980-х, для получения полноценной информации с которого на сегодняшний день не осталось ни оборудования, ни специалистов. Военные авиаэксперты давно перестроились на исследование твердотельных накопителей и работу с цифровыми данными. В результате расследование забуксовало.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны, летевшего в Сирию, произошло утром 25 декабря при взлете после дозаправки в Сочи. В результате удара о воду самолет развалился на части, а находившиеся на его борту восемь членов экипажа и 84 пассажира погибли. В Ту-154 находились артисты ансамбля имени Александрова, журналисты федеральных телеканалов, военные, а также известный благотворитель Елизавета Глинка.

Со многими жертвами катастрофы, в том числе с Доктором Лизой, простились 16 января. На церемонии прощания, которая проходила на Федеральном военном мемориальном кладбище, замминистра обороны России Николай Панков от лица военного ведомства попросил прощения у родственников погибших при в авиакатастрофе, писала «Газета.ру». Панков пообещал семьям жертв трагедии поддержку и внимание.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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