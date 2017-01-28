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28 января 2017
27 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:05  28 января 2017 4

Курсант МЧС на Урале рассказал, как снял с товарищами поздравление для мамы

Поздравление маме Тимофей придумал вместе с друзьямиФото: Александр Лукманов

Курсант Уральского института государственной противопожарной службы рассказал «URA.RU», как был сделан поздравительный снимок, вызвавший неоднозначную реакцию в Сети. На той фотографии группа курсантов сидит спиной к снимающему, а на их голых спинах видна надпись: «Мама, я тебя люблю!» В Сети сразу поползли домыслы, что это проявление дедовщины и главный герой заставил ребят позировать.

Оригинальное поздравление придумали все вместе
Фото: «Типичный Екатеринбург», «Одноклассники»

Курсант первого курса Тимофей Тимофеев рассказал, что 16 января у его мамы Ольги Германовны, которая живет в Бийске, был день рождения. С утра Тимофей был сильно занят и не имел возможности подготовить подарок. Освободившись лишь к вечеру, он стал думать, как бы оригинально поздравить маму.

«Я стал советоваться с ребятами, что бы такого креативного придумать. Были разные идеи — даже выйти во двор, хором прокричать поздравление и заснять на видео. Но было уже поздно, когда было нельзя шуметь, — рассказал Тимофей Тимофеев „URA.RU“. — Кто-то вспомнил, что где-то в Сети уже видел подобные поздравления. Нам всем понравилась эта идея».

В результате ребята сделали несколько снимков, выбрали из них самый лучший, и Тимофей отправил фотографию маме. Ольге Германовне поздравление сына понравилось.

Александр Лукманов
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