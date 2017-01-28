Умер актер, сыгравший Олливандера в «Гарри Поттере»

12:54 28 января 2017 1

Мистер Олливандер скончался на 78-м году жизни Фото: doctor-kto.com

На 78-м году жизни скончался британский актер Джон Херт, известный по своей роли Олливандера в кинофильме о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Газета.ру».

Джон Херт начинал как театральный артист, работал на телевидении, но в 1966 году был приглашен на съемки в Голливуд в фильм «Человек на все времена». Кинофильм получил премию «Оскар», а Херт стал знаменит, его стали приглашать на съемки. Наиболее известными фильмами с его участием стали «Полуночный экспресс», «1984», «Человек-слон», «Чужой», «V — значит вендетта». Однако ни с чем не сравнимую популярность актеру принесла роль мистера Олливандера в киноэпопее о Гарри Поттере.

Причина смерти всеми любимого артиста не называется, однако известно, что у Херта был рак поджелудочной железы.