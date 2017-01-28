{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 января 2017
27 января 2017
13:36  28 января 2017 65

Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович

Алесандр Тиханович был настоящей звездой 70-хФото: ensembles.ru

Народный артист Белоруссии, звезда 70-х Александр Тиханович, скончался в субботу, 28 января, в Минске на 65-м году жизни. Об этом сообщила дочь музыканта в Instagram.

«Сегодня ночью не стало моего папы. Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в последний и очень непростой год», — написала она.

Как пишет «Газета.ру», после окончания минской консерватории в 1973 году Александр Тиханович пришел бас-гитаристом в набиравший тогда популярность ансамбль «Верасы». Вскоре Тиханович стал солистом группы. В 70—80-е годы ВИА был очень популярен по всему Советскому Союзу. В ансамбле он познакомился с солисткой Ядвигой Поплавской, которая стала его женой.

В 1986 году Тиханович и Поплавская покинули «Верасы» и создали свой Театр песни.

В последний год своей жизни артист тяжело болел, сообщает Russian.rt.com.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров