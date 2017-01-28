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28 января 2017
27 января 2017
15:25  28 января 2017 2

Путин укрупняет два атомных предприятия Южного Урала

Озерск. Маяк. Радиация. Челябинск., склад, маяк
К ПО "Маяк" присоединят саратовский заводФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПО «Маяк» в Озерске и Федеральный ядерный центр в Снежинске, два ведущих предприятия Росатома в Челябинской области, будут реорганизованы за счет присоединения к ним других организаций отрасли. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

К производственному объединению «Маяк» присоединят предприятие «Базальт» в Саратовской области, к Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики имени Забабахина в Снежинске — Всероссийский электротехнический институт им. Ленина в Москве и его опытный завод. Все предприятия имеют статус ФГУП.

Реорганизация проводится в целях усовершенствования структуры ядерного оружейного комплекса России, говорится в указе президента. Процесс реорганизации займет два года. К 1 марта 2019 года правительство РФ должно будет отчитаться перед главой государства об исполнении указа.

Альбина Золотухина
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