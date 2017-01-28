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28 января 2017
27 января 2017
15:16  28 января 2017 7

Сторонники РПЦ вывесили баннер, в котором сравнили Исаакиевский собор с Нотр-дам де Пари

Исаакиевский соборФото: wikimedia.org

В Санкт-Петербурге неизвестные сторонники РПЦ вывесили баннер, в котором сравнили Исаакиевский собор с Нотр-дам де Пари. На плакате изображены всемирно известные храмы, которые привлекают миллионы туристов, несмотря на регулярные богослужения.

В день проведения пикета против передачи собора РПЦ в Санкт-Петербурге появился баннер, сообщает Life.ru. Надпись на плакате гласит: «Не может храм жить без службы! Не пора ли признать очевидное?»

Фото:.facebook.com/Dimitrije Nekljudov

Для наглядности авторы изобразили на баннере храмы мировой величины, которые, несмотря на регулярно проводимые богослужения, остаются центрами притяжения миллионов туристов. Это Кельнский собор, Собор святого Петра в Ватикане, Римский Пантеон и знаменитейший Нотр-Дам де Пари. Очевидно, тем самым активисты хотели доказать, что и возобновление служб в Исаакиевском соборе не уменьшит его посещаемость туристами и любителями истории.

О том, что Исаакий из ведения музея передают РПЦ, стало известно в конце декабря. Решение вызвало протест некоторых жителей Петербурга. В частности, противниками передачи храма РПЦ выступили активисты Ходорковского и несколько депутатов петербургского Заксобрания. В обнародованной переписке координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров назвал передачу собора «отличной темой, чтобы вывести народ на улицу и заработать на этом событии».

Несмотря на то, что оппозиционерам запретили митинг против передачи собора РПЦ на Марсовом поле, пикет все же состоится в субботу, 28 января. Его дипломатично переименовали во «встречу депутатов с избирателями».

Евгений Лазарев
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