Первая неделя президента Трампа: стена с Мексикой и запрет на въезд беженцам

15:58 28 января 2017 5

Дональд Трамп начал с отмены наработок восьми лет Обамы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп вступил в должность всего неделю назад, но за этот период Америка уже во многом отошла от того, что восемь лет создавал его предшественник Барак Обама.

Новый президент собрался строить стену на границе с Мексикой, запретил в США въезд гражданам ряда арабских стран, объявил о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства и начал процедуру отмены реформы здравоохранения, известную как Obamacare, сообщает Russian.rt.com.

Началось все с того, что в день инаугурации 45-го президента в разных странах мира ушли в отставку 80 послов, которых назначал Обама. А Трамп одним из первых указов учредил Национальный день патриотизма. Назначил Джеймса Мэттиса министром обороны, а отставного генерала Джона Келли — министром национальной безопасности США. В тот же день пресс-секретарь администрации Шон Спайсер сообщил, что Трамп подписал указ, который «облегчит бремя Obamacare».

На следующий день новый президент посетил штаб-квартиру ЦРУ. Во время речи перед сотрудниками он несколько раз подчеркнул, что главная задача разведуправления — борьба с исламским терроризмом. Трамп сказал, что прежде ЦРУ сдерживали в работе по этому направлению, но теперь он полностью их в этом поддержит.

В третий день президентства пресс-секретарь Спайсер сообщил, что СМИ, распространяющие нелепицы о Трампе, будут привлечены к ответственности. В качестве примера он привел слух, разошедшийся в новостях страны о том, что якобы Трамп первым делом велел убрать из Овального кабинета бюст Мартина Лютера Кинга. Сам Трамп назвал фейковым телеканал CNN и заявил, что не будет с ними разговаривать.

На четвертый день вышел указ о выходе США из Транстихоокеанского партнёрства. Трамп назвал прежнее решение Обамы вступить в эту организацию катастрофичным для США. Новый президент предложил совершать честные торговые сделки для пользы американских рабочих. Возрождение национальной промышленности и отказ от мирового разделения труда звучали в программной речи президента на инаугурации, когда он прямо заявил, что «американские заводы стоят и надо их возрождать». Трамп сообщил также о сокращении госрасходов, первым шагом в этом направлении стал запрет на наем новых чиновников.

В этот же день постоянным представителем США при ООН был назначена губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. К слову, в новой администрации Белого дома всего семь женщин.

Пятый день президентства начался с того, что Трамп подписал указы о возобновлении проектов строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access. Эти проекты заморозил Обама из-за протеста индейцев.

Шестой день был посвящен миграционной политике. Новый президент подписал указ о возведении стены на границе с Мексикой и объявил, что сократит финансирование населенных пунктов, власти которых позволяют у себя укрываться нелегалам.

В этот же день подготовлен проект постановления о восстановлении секретных тюрем ЦРУ за пределами США.

На седьмой день администрация нового президента поставила руководство Палестины перед фактом, что транш 221 миллион долларов, который был одобрен Обамой в последний день своего президентства, отменяется — денег они не получат.

И, наконец, на восьмой день вышел указ о приостановке приёма беженцев и ужесточении правил въезда в США. Указ носит временный характер, рассчитан на 120 дней. Но это не распространяется на граждан Сирии — им въезд закрыт бессрочно.

«Нижеследующим провозглашаю, что въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам Соединённых Штатов, и замораживаю любой подобный въезд до того времени, когда я решу, что произошли существенные изменения», — сказано в указе главы государства.

В этом же документе сообщается, что скоро будет опубликована статистика по иностранцам, обвиняемых в терроризме и насилии над женщинами.

Ко всему прочему в этот же день помощник Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила, что в Вашингтоне приступили к обсуждению снятия антироссийских санкций.