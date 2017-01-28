{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 января 2017
27 января 2017
17:34  28 января 2017 9

Вице-премьер Дворкович: ограничения расчетов наличными не будет

Международный инвестиционный форум
Дворкович выступает за постепенный переход к массовому безналичному расчетуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что планируется введение ограничений на расчет наличными средствами при покупках.

«Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет», — цитирует Дворковича «Газета.ру».

Дворкович подтвердил, что существует мировая тенденция по увеличению доли безналичных расчетов. Но он считает, что такую меру нельзя вводить директивно, а все должно происходить естественным путем.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил ограничить россиянам расчет наличными средствами, что позволило бы собрать больше налогов. Речь шла о покупке дорогостоящих вещей.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров