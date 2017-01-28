Вице-премьер Дворкович: ограничения расчетов наличными не будет

17:34 28 января 2017 9

Дворкович выступает за постепенный переход к массовому безналичному расчету Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что планируется введение ограничений на расчет наличными средствами при покупках.

«Ничего такого не планируется, не будет никаких ограничений наличных покупок, даже в мыслях нет», — цитирует Дворковича «Газета.ру».

Дворкович подтвердил, что существует мировая тенденция по увеличению доли безналичных расчетов. Но он считает, что такую меру нельзя вводить директивно, а все должно происходить естественным путем.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов предложил ограничить россиянам расчет наличными средствами, что позволило бы собрать больше налогов. Речь шла о покупке дорогостоящих вещей.