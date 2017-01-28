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28 января 2017
27 января 2017
18:22  28 января 2017 1

Мать, прыгнувшую с дочкой под поезд в метро, обвинили в покушении на убийство

Метрополитен. Екатеринбург, метро, общественный транспорт, станция проспект космонавтов
Мать и дочка выжили, но получили тяжелые травмыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Женщину, прыгнувшую с ребенком под поезд в метро, обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Сам инцидент произошел в субботу, 28 января, на станции «Молодежная» московской подземки. 42-летняя женщина, взяв за руку 10-летнюю дочь, прыгнула на рельсы под приближающийся поезд. Обе выжили, однако ребенок сейчас находится в состоянии комы. Мать девочки, как пишет «Газета.ру», вертолетом также госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: «покушение на убийство малолетнего ребенка» и «покушение на преступление — это умышленные действия, направленные на совершение преступления, но не доведенные до конца по не зависящим от лица обстоятельствам».

Причины, толкнувшие женщину с дочерью под поезд, неизвестны.

Евгений Лазарев
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