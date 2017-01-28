Свердловская область получит 248 млн рублей на образование

18:45 28 января 2017 5

Средства уйдут на развитие образования в регионе Фото: Алексей Гущин © URA.RU

248 миллионов рублей получит Свердловская область из бюджета на развитие образования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Правительства РФ.

В документе, подписанном Дмитрием Медведевым, значится, что Свердловская область получит субсидии на сумму 248,24 миллиона рублей. Эти средства выделены по федеральной целевой программе развития образования на 2016—2020 годы.

Деньги будут направлены на разработку в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации учебного процесса и прочее, что, в свою очередь, должно улучшить подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что майские указы правительства относительно повышения зарплат учителям и врачам в 2016 году «выполнялись наоборот». По данным Росстата зарплаты не просто не росли, но даже уменьшались.