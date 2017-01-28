19:16 28 января 2017 0

Жителей Пермского края перепугал туман, накрывший целый город. Некоторые уральцы приняли природное явление за выброс с магниевого завода после якобы случившейся там аварии.

Жители Соликамска обсуждают странный смог, окутавший их город и сделавший передвижения машин и пешеходов практически невозможными. Перепуганные пользователи делятся фотографиями в соцсетях, где уже расползаются слухи о ЧП на местном заводе.

«В Соликамске эвакуируют работников магниевого завода, — написал один из пользователей. — В одном из цехов предприятия произошел выброс хлора. К месту ЧП съезжаются все оперативные службы города».

Однако в оперативных службах эту информацию опровергли. Странный смог специалисты объяснили очень густым туманом, опустившемся на город.

«У нас полное безветрие, в буквальном смысле ноль метров в секунду, — сообщил источник в экстренных службах Соликамска. — Плюс мороз, туман, вот и сложилась такая картина».

Тем не менее краевой МЧС сделал предупреждение о том, что в субботу, 28 января, метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. В связи с этим возможны ощущения неприятных запахов в воздухе.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Московском регионе из-за тумана объявлен желтый уровень опасности.