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28 января 2017
27 января 2017
Главные новости Свердловской области
19:58  28 января 2017 0

Метеорологи: на пять дней над Екатеринбургом повиснет «черное небо»

Клипарт. Екатеринбург, памятник свердлову, непогода, екатеринбург, тучи
Смог накроет город на пять днейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский Гидрометцентр предупредил екатеринбуржцев о приближающемся атмосферном загрязнении. Режим так называемого «черного неба» продлится почти всю рабочую неделю.

Неприятный прогноз озвучил уральский Гидрометцентр: наступающее потепление несет с собой экологическую опасность.

«С 20 часов 29 января до 20 часов 2 февраля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности», — сообщили метеорологи.

Ядовитый смог провисит над столицей Урала почти всю рабочую неделю. В ближайшие дни в городе ожидается температура воздуха минус 6-9 градусов, ветер 4-9 метров в секунду.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в полиции Пекина появился спецназ по борьбе со смогом. Отряды китайских копов будут отслеживать источники загрязнения воздуха и ликвидировать их.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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