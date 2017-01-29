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29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
20:10  28 января 2017 13

Директор «ДЭУ Чкаловское» избил снегоуборщиков во время работы

Коммунальная техника. Снегоуборщики. Челябинск., снегоуборочная техника, дорожники
Водители утверждают, что пьяный директор напал на нихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как утверждают водители, пьяный директор ДЭУ набросился на них и избил. Об этом сообщили сотрудники «ДЭУ Чкаловское», позвонившие в редакцию «URA.RU».

Инцидент произошел в ночь на 28 января на перекрестке улиц Селькоровской и Титова. По словам рабочих, ночью на уборке улицы трудились водители Степан Васенин и Равшан Азизов. С их слов, неожиданно подъехал джип директора ДЭУ Михаила Онегова, который с криком «воры» принялся избивать водителя Васенина. В этом ему помогал главный механик по имени Дмитрий. После этого они остановили Азизова и избили и его. Вместе с директором и механиком были еще двое неизвестных. По словам водителей, все нападавшие были сильно пьяны.

«Наши коллеги зафиксировали побои. У Васенина медики обнаружили просто синяки, а у Азизова состояние хуже — у него закрытая черепно-мозговая травма, ему выписан больничный. Заявление о происшествии подано в полицию», — рассказали работники ДЭУ.

В УМВД по Екатеринбургу подтвердили, что водители подали заявления в полицию. У пострадавших зафиксированы побои, данные о них направлены на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Вечером после происшествия, в субботу, 28 января, в офисе ДЭУ на улице Онежской собрались рабочие организации.

«Мы еще утром просили директора встретиться с нами, чтобы объяснить, что происходит. Но тогда он еще не проспался и не смог приехать, — рассказал „URA.RU“ один из сотрудников организации. — Ждем его сейчас, может быть, приедет. У нас много вопросов. Люди просто боятся выезжать на смену — вдруг ему опять взбредет в голову напасть»

Редакция «URA.RU» попыталась связаться с Михаилом Онеговым, но абонент недоступен.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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