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29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
21:14  28 января 2017 27

Рогозин готов приютить украинских авиаконструкторов в России

Украинские авиастроители найдут работу в РоссииФото: mil.ru

Дмитрий Рогозин готов приютить украинских авиастроителей в России. Об этом вице-премьер заявил во время своего визита в Воронеж, где он посетил акционерное самолетостроительное общество.

«Украинские авиаконструкторы не имеют сейчас никакой перспективы для работы в Киеве и в целом на Украине. Мы наших коллег ожидаем, готовы обеспечить их самым необходимым: работой, перспективой, заработной платой, — цитирует „Газета.ру“ слова заместителя председателя правительства. — Идеология авиастроения, которая когда-то была создана Антоновым, не должна умереть».

В 2016 году украинский авиационный концерн не выпустил ни одного нового самолета. Печальная ситуация сложилась из-за разрыва связей с Россией, после которого «Антонов» перестал получать российские комплектующие.

В том же году авиазавод покинул генеральный конструктор Дмитрий Кива. Он переехал из Киева в Баку, где занимается строительством самолетов для Азербайджана.

Евгений Лазарев
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