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29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
21:25  28 января 2017 3

Постпред в ЮНЕСКО отрицает исключение Херсонеса из списка всемирного наследия

Владимрский собор в ХерсонесеФото: Александр Лукманов

ЮНЕСКО — подразделение ООН по вопросам образования, науки и культуры — намерено исключить античный памятник Херсонес Таврический, расположенный в городе Севастополе, из списка всемирного наследия. Демарш связан с тем, что на объекты памятника истории претендует РПЦ, сообщает Life.ru.

Информация об этом появилась в средствах массовой информации. Журналисты сообщили, что ЮНЕСКО готово исключить Херсонес Таврический из списка всемирного наследия, если 24 объекта музея-заповедника передадут РПЦ.

«У нас такой информации нет, я думаю, это какое-то недоразумение, — сказал постпред РФ в ЮНЕСКО Александр Кузнецов. — Это не сразу делается. Сначала через несколько этапов обсуждения объект объявляется объектом под угрозой. Исключение из списка — крайняя мера, которая применяется довольно редко».

Осенью 2016 года Симферопольская и Крымская епархия предъявила права на ряд памятников Херсонеса. Росимущество пока не рассмотрело заявку. По легенде в 988 году креститель Руси, князь Владимир, крестился в Херсонесе.

В то же время Симферопольская и Крымская епархия готова совместно использовать ряд объектов государственного музея-заповедника Херсонес Таврический, пишет «Газета.ру»

Александр Лукманов
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