{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 января 2017
27 января 2017
26 января 2017
Главные новости Пермского края
21:57  28 января 2017 7

Пермская «Анджелина Джоли» оскандалилась в ОАЭ из-за откровенных фото

Галинку прозвали русской Анджелиной ДжолиФото: instagram.com/mirgaeva_galinka

Пермская «Анджелина Джоли» оскандалилась в ОАЭ из-за чересчур откровенных фото. Как сообщает британский таблоид Daily Mail, уральская звезда Instagram выложила настолько «горячие» снимки из отеля Дубаи, что это не понравилось его владельцам.

Пермская Instagram-модель Галинка Миргаева принимала участие в фотосессии вместе с экс-звездой «Дома-2» Викторией Боней, актрисой Анной Калашниковой и бывшей женой Тимати Аленой Шишковой. Съемки проходили в отеле Дубаи Waldorf Astoria. Результаты своего труда российские красавицы выложили в Интернет.

В отличие от большинства поклонников, руководству гостиницы горячие фото пришлись не по вкусу: менеджеры посчитали непристойными несколько снимков, сделанных девушками в номерах отеля и его окрестностях.

«Наш отель рассчитан на проживание семейных пар, в том числе и с детьми», — пояснили свою позицию владельцы и запретили указывать геолокацию и ставить хэштеги с названием гостиницы под фотоснимками с обнаженными телами.

Ранее западные СМИ писали про пермячку Галинку Миргаеву, назвав ее «русской Анджелиной Джоли».

1/5
Фото: instagram.com/mirgaeva_galinka

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров