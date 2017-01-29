В бассейне Первоуральска утонул 12-летний мальчик

22:32 28 января 2017 0

СКР выясняет, кто следил за плавающими детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

12-летний мальчик был найден на дне бассейна в санатории «Соколиный камень» на улице Папанинцев в Первоуральске.

«По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщил старший помощник руководителя СКР по свердловской области Александр Шульга.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства, при которых ребенок попал в бассейн, кто его сопровождал, как вели себя работники санатория, которые должны были наблюдать за отдыхающими. В санатории изымается документация.

«В ходе опроса свидетелей сыщики установили, что погибший мальчик 2004 года рождения сегодня утром, в 10.00, приехал в санаторий вместе со своей мамой 1985 года рождения из Полевского. Женщина с сыном собиралась провести выходные в оздоровительном учреждении. Около 15.00 они зашли в бассейн, где прослушали инструктаж по технике безопасности. Со слов очевидцев, которых на тот момент в помещении было порядка 40 человек, все случилось очень быстро. Подростку вдруг стало плохо, в результате чего он упал в воду. Поскольку все произошло на глазах других отдыхающих, несовершеннолетнего очень быстро извлекли из воды, после чего медик пансионата провел необходимый курс реанимационных мероприятий, однако спасти жизнь школьника не удалось. Врачи прибывшей „скорой“ констатировали смерть. Известно, что погибший учился в 6-м классе одной из школ Полевского, его мать также работает в образовательном учреждении педагогом. Со слов женщины, каких-либо хронических заболеваний у мальчика не было, на здоровье он не жаловался. На теле погибшего сыщики каких-либо повреждений не обнаружили, — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Это одна из версий. По другим сведениям, в этот день инструктаж с отдыхающими не проводился вовсе, что могло стать возможной причиной ЧП. Кроме того, сейчас выясняется, когда конкретно стало плохо ребенку — в воде или до того, как он туда вошел».

Как сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, мальчик был еще жив, когда его достали из воды. Начали делать искусственное дыхание. Началась рвота, ребенок пришел в себя, открыл глаза, но вскоре скончался.