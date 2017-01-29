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29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
09:45  29 января 2017 7

Путин и Трамп час проговорили по телефону

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Разговор президентов прошел продуктивноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Путин и Дональд Трамп час проговорили по телефону. В Кремле и Белом доме прокомментировали разговор двух президентов.

Обе стороны пришли к выводу, что телефонная беседа стала первым и важным шагом в улучшении отношений между странами, сообщает Russian.rt.com.

«Разговор длился около часа, велся вокруг тем, связанных с взаимным сотрудничеством по борьбе с ИГ (запрещена в РФ — редакция), а также с усилиями по достижению мира, включая ситуацию в Сирии», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

В Кремле также заявили, что разговор президентов протекал в деловом и позитивном русле. Как пишет «Газета.ру», ранее в Кремле сообщили, что в телефонной беседе с Путиным Трамп признался в симпатии к россиянам.

Евгений Лазарев
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