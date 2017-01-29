Массовые протесты против указов Трампа о беженцах начались в Нью-Йорке

10:52 29 января 2017 3

Нью-Йорк накрыла волна протестов Фото: Pixabay

В Нью-Йорке начались массовые протесты против указов Трампа о беженцах. В аэропорту имени Кеннеди собрались сотни демонстрантов, которые требуют отменить ограничения, наложенные новым президентом США на миграционное законодательство.

Как пишет «Газета.ру», митингующие выстроились около международной зоны прилета одного из терминалов с плакатами в руках.

«Нет ненависти, нет страху, нет стене, нет запретам. Беженцев здесь приветствуют!» — скандируют американцы.

На одном из транспарантов даже размещен призыв об импичменте Трампа и депортации из страны его супруги Меланьи.

По данным газеты «Известия», акции протеста носят глобальный характер и охватывают представителей разных слоев американского общества. Например, более четырех тысяч ученых из разных университетов США подписали заявление, выступив против иммиграционной политики нового президента. Адвокаты обвинили Трампа в дискриминации и нарушении американской конституции, которая дает мигрантам право искать убежища.

27 января Дональд Трамп подписал указы, которые временно запрещают прием в США беженцев из Сирии и ограничивают выдачу американских виз гражданам семи мусульманских стран. В связи с ужесточением миграционного режима были задержаны 12 беженцев. Сам Трамп пояснил, что меры направлены против угрозы терроризма, а не против какой-либо национальности.