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29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
11:32  29 января 2017 0

Как в советские времена: у иностранных туристов растет интерес к России

Концерт и салют на Красной площади. Москва, праздник, москва, кремль, спасская башня, салют
Россия манит иностранцев своей загадочностьюФото: Антон Белицкий © URA.RU

У иностранных туристов растет интерес к путешествиям по России. Об этом «Интерфаксу» рассказал гендиректор компании Intourist Thomas Cook Леонид Мармер.

По словам эксперта, в 2016 году более всего иностранных туристов в Россию приехало из Китая. Далее идут Германия, США и Израиль. Наиболее привлекательными для гостей остаются Москва, Санкт-Петербург, а также Казань.

«Пока нет точных статистических данных за 2016 год, но по тренду и цифрам за девять месяцев можно сказать, что год был достаточно успешным. Практически по всем странам, с которыми работает „Интурист“, мы видели повышение спроса на Россию. И, к счастью, не было ни одной страны, которая бы „просела“ — может быть, только Турция, но на то были понятные причины», — сказал Мармер.

Мармер отметил, что своеобразную положительную роль в повышении интереса европейцев и американцев к России сыграли ее неоднозначный имидж и санкции.

«Иногда кажется, что чем больше опускается занавес, тем сильнее иностранцам хочется его приподнять и посмотреть. Так было и в советское время», — объяснил гендиректор.

В свою очередь и россияне стали активнее интересоваться поездками за рубеж. По данным «Газеты.ру», в последние месяцы 2016 года на международных рейсах отмечен рост пассажиропотока. Все больше граждан России интересуются турами в Европу на текущий год. Эксперты связывают это с укрепившимся рублем.

Евгений Лазарев
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