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29 января 2017
28 января 2017
12:03  29 января 2017 0

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун взял серебро на ЧЕ

Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, ковтун максим
Максим КовтунФото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун завоевал серебро на чемпионате Европы в чешском городе Острава. Другой российский спортсмен также поднялся на пьедестал, заняв третье место.

В произвольной и короткой программе 21-летний Максим Ковтун набрал 266,80 балла, что стало его лучшим результатом в этом сезоне. Первое место занял испанец Хавьер Фернандес (294,84), а третье — россиянин, уроженец Санкт-Петербурга Михаил Коляда (250,18).

«У меня был нелегкий момент в жизни, передо мной стоял какой-то барьер. Надеюсь, этот барьер преодолен, — цитирует „Газета.ру“ заявление Максима Ковтуна, сделанное после выступления. — Рад тому, что выполнил задачу, которая передо мной была поставлена. Я выдал максимум эмоций и по-настоящему наслаждался своим катанием, чувствовал, как приносил радость людям».

Евгений Лазарев
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