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29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
12:26  29 января 2017 0

Умерла мать, бросившаяся под поезд метро с 10-летней дочкой

Женщина скончалась от тяжелых травмФото: Pixabay

В Москве от тяжелейших травм скончалась женщина, накануне бросившаяся под поезд метро с 10-летней дочкой. Ранее против матери было возбуждено уголовное дело по покушению на убийство.

«Газета.ру» сообщает, что пострадавшая умерла ночью в больнице. Ее дочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в московской подземке на станции «Молодежная». 42-летняя женщина, взяв за руку 10-летнюю дочь, прыгнула на рельсы под приближающийся поезд.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе и «покушение на убийство малолетнего ребенка». Причины, толкнувшие мать на страшный шаг, пока неизвестны.

Евгений Лазарев
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