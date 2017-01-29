14:22 29 января 2017 7

На руках у хозяйки Грише спокойно Фото: vk.com/hatiko74

В Челябинске пес вернулся к хозяйке спустя семь лет после пропажи. О необычной истории рассказали зоозащитники в социальных сетях.

Фото: vk.com/hatiko74

Счастливым финалом закончились злоключения для той-терьера по кличке Гриша. Замершего и больного песика нашла на остановке местная жительница и передала в руки зоозащитников. Те разместили информацию о найденыше в соцсетях и уже вскоре откликнулась девушка и поведала удивительную историю своего питомца.

Элитного щенка привезли в Челябинск из Казани в 2004 году, молодой человек его подарил своей возлюбленной. Вскоре пара рассталась, и песик начал кочевать от одной пассии парня к другой, пока не очутился в доме жительницы Челябинска Кристины. Девушка привязалась к собаке всей душой, но и с Кристиной ловелас расстался. Щенка он забрал себе и однажды заявил бывшей возлюбленной, что произошла нелепая случайность: пес запрыгнул в открытую дверь незнакомой машины, которая умчалась в неизвестном направлении. Однако теперь, спустя семь лет после расставания, Кристина по фото в соцсетях узнала в Грише своего любимца.

Зоозащитники вернули челябинке питомца, который успел состариться во время своих странствий. Теперь маленький скиталец приучается заново жить в семье.