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30 января 2017
29 января 2017
14:50  29 января 2017 2

По следам Америки: ВВС Норвегии возглавила женщина

В Норвегии последовали примеру СШАФото: Pixabay

Впервые за всю историю ВВС Норвегии возглавила женщина, сообщает «Газета.ру». На ответственный пост назначена 49-летняя генерал-майор Тонье Скиннарланд.

Скиннарланд фактически исполняла обязанности главы норвежских Военно-воздушных сил после того, как ее предшественник скончался в конце 2016 года. Она стала первой в истории страны женщиной на посту главы ВВС.

Ранее Russian.rt.com писала, что Трамп назначит Хизер Уилсон министром ВВС США.

Евгений Лазарев
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