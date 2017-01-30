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30 января 2017
29 января 2017
15:20  29 января 2017 5

Визит Трампа в Великобританию на грани срыва из-за разногласий с принцем Чарльзом

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Глобальное потепление может охладить отношения двух странФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Инаугурация Дональда Трампа
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Визит Трампа в Великобританию может сорваться из-за разногласий с принцем Чарльзом. Яблоком раздора между американским президентом и наследником британского престола, по версии The Sunday Times, станет вопрос глобального потепления.

Ссылаясь на источник, близкий к Трампу, издание сообщает, что новый президент США не хочет встречаться с принцем Чарльзом во время своей поездки в Великобританию.

«Он не будет терпеть лекций от кого-либо, даже от члена королевской семьи», — цитирует The Sunday Times слова своего собеседника.

Как пишет «Газета.ру», во время своей избирательной компании Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотра Парижского соглашения об изменении климата. По его мнению, действия американских властей в сфере экологии негативно отразились на энергетике страны, поэтому необходимо найти способ вывести США из соглашения по климату.

Принц же Чарльз 40 лет своей жизни посвятил защите окружающей среды и стал автором основного выступления на климатическом саммите в Париже в 2015 году.

Евгений Лазарев
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