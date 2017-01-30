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30 января 2017
29 января 2017
15:51  29 января 2017 1

Иранский режиссер рискует лишиться «Оскара» из-за указов Трампа

Фархади может не получить свой второй "Оскар"Фото: Wikimedia Commons

Иранский режиссер рискует лишиться «Оскара» из-за иммиграционных указов Трампа. Фильм Асгара Фархади выдвинут на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но теперь представитель Ирана может просто не попасть в США на церемонию.

Такие опасения выразила американская академия кинематографических наук, сообщает The Guardian.

«Мы находим крайне затруднительным положение, при котором Асгар Фархади, а также актеры и съемочная группа номинированной в этом году картины „Коммивояжер“ не смогут приехать в страну из-за своей религии или происхождения», — заявил представитель Академии.

Церемония вручения статуэток состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе, когда еще будет действовать введенное Трампом ограничение на въезд для граждан семи мусульманских стран, в том числе и Ирана. К слову, фильм Фархади «Развод Надера и Симин» уже получал «Оскар».

Ранее «Газета.ру» писала, что иранская актриса Таране Алидости, снявшаяся в «Коммивояжере», решила бойкотировать церемонию вручения знаменитой кинопремии. Артистка назвала «расистским» запрет на визы для иранцев.

Евгений Лазарев
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