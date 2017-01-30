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30 января 2017
29 января 2017
16:32  29 января 2017 8

Пропал экс-депутат Госдумы, давший показания против Януковича

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Против Януковича расследуется дело по обвинению в госизменеФото: tsn.ua

Пропал экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, давший показания против Виктора Януковича. О том, что бывший народный избранник не выходит на связь, сообщил член президиума ЦК КПРФ Юрий Афонин.

«Связи с ним нет. Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к России, — все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности, — мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация», — цитирует Афонина «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича. Госизмена якобы заключалась в том, что Янукович пригласил на Украину российские войска.

Russian.rt.com добавляла, что в КПРФ усомнились, что Вороненков действительно давал соответствующие показания украинской генпрокуратуре.

Евгений Лазарев
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