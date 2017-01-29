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16:55  29 января 2017 3

В ямальской тундре в минус 50 пропал 4-летний малыш

Таганай. Златоуст, снег, буран, облако, путешественник, тундра
Спасатели прочесывают тундруФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ямальской тундре пропал 4-летний малыш, ведутся поиски, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.

Ребенок пропал накануне в Ямальском районе на юго-западе села Сеяха. Мать вышла на полчаса из чума набрать воды, а когда вернулась, сына уже не было. Семья оленеводов по спутниковому телефону связалась со спасателями и попросила о помощи. Поиски ведут окружное МЧС и «Ямалспас».

Ситуация осложняется тем, что ночью в Ямальском районе температура опускается до минус 50 градусов мороза. Также в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение.

Евгений Лазарев
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