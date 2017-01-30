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30 января 2017
29 января 2017
17:31  29 января 2017 16

Информатор WADA Степанова: я бы снова слила информацию о допинге в России

Юлия СтепановаФото: wikipedia.org

Информатор WADA Степанова заявила, что, появись у нее шанс, она бы снова слила информацию о допинге в России. Спортсменка заявила, что в США ей живется прекрасно, так как там она чувствует себя в безопасности.

Бегунья Юлия Степанова, ставшая информатором Всемирного антидопингового агентства, рассказала, как хорошо ей живется вдали от дома.

«Здесь, в Штатах, я чувствую себя в безопасности, потому что знаю, что физически нахожусь очень далеко от России. Но когда я жила в Германии, было определенно страшнее, потому что я была ближе», — цитирует слова Степановой «Газета.ру» со ссылкой на Reuters. — У меня нет никакого сожаления. И если бы у меня появился шанс сделать это снова, то я бы сделала то же самое».

При этом легкоатлетка добавила, что не стремится получить американское гражданство, чтобы выступать за США.

Ранее Russian.rt.com сообщала, что документальный фильм «Икар» с участием другого информатора WADA — Григория Родченкова — получил премию жюри на кинофестивале Sundance.

Евгений Лазарев
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