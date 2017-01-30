17:50 29 января 2017 11

Политические враги Натальи Комаровой готовят удар Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оппоненты губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой готовят скандал на заседании региональной Думы, которое состоится в понедельник. Глава региона выступит перед депутатами с отчетом о работе правительства по итогам 2016 года. Поводом для критики может стать судебный иск, который инициировал в адрес руководителя автономии депутат городского собрания Ханты-Мансийска от ЛДПР Виталий Чистов. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил «URA.RU» источник внутри регионального парламента.

«Ранее политические противники Натальи Комаровой в Думе неоднократно критиковали ее заместителей. На этот раз решились ударить по первому лицу», — отмечает собеседник.

Является ли подача иска партийной акцией ЛДПР — доподлинно неизвестно. На сегодняшний день в партии не берут на себя ответственность за действия Виталия Чистова. «В понедельник я буду в Ханты-Мансийске. Там разберемся», — прокомментировал для агентства неформальный лидер югорских либерал-демократов, депутат Государственной Думы Владимир Сысоев.

У Виталия Чистова есть основания для личной неприязни в адрес Натальи Комаровой. В 2016 году политик претендовал на пост регионального бизнес-омбудсмена, его кандидатуру забраковала губернатор. После этого события Чистов перешел в оппозицию окружным властями, вступив в ЛДПР.

Депутат Думы Ханты-Мансийска, как уже сообщало «URA.RU», обратился в суд с заявлением по обжалованию действий (бездействия) Натальи Комаровой при осуществлении полномочий губернатора ХМАО. Глава региона также обвиняется в несоблюдении Конституции, невыполнении указов президента России, федеральных и окружных законов, устава Югры.

В заявлении, например, говорится, что губернатор Югры ничего не сделала для реализации в ХМАО 42 статьи Конституции, которая дает право на благоприятную окружающую среду. В качестве доказательств используются отчеты Росприроднадзора и статистические данные, Виталий Чистов утверждает, что в регионе существуют проблемы с экологией, поскольку состояние воздуха и воды квалифицируется как неблагополучное.