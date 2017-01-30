{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
26 января 2017
17:50  29 января 2017 11

Источник: оппоненты Комаровой готовят скандал на заседании Думы

Комарова. Сургут, комарова наталья в очках
Политические враги Натальи Комаровой готовят ударФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оппоненты губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой готовят скандал на заседании региональной Думы, которое состоится в понедельник. Глава региона выступит перед депутатами с отчетом о работе правительства по итогам 2016 года. Поводом для критики может стать судебный иск, который инициировал в адрес руководителя автономии депутат городского собрания Ханты-Мансийска от ЛДПР Виталий Чистов. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил «URA.RU» источник внутри регионального парламента.

«Ранее политические противники Натальи Комаровой в Думе неоднократно критиковали ее заместителей. На этот раз решились ударить по первому лицу», — отмечает собеседник.

Является ли подача иска партийной акцией ЛДПР — доподлинно неизвестно. На сегодняшний день в партии не берут на себя ответственность за действия Виталия Чистова. «В понедельник я буду в Ханты-Мансийске. Там разберемся», — прокомментировал для агентства неформальный лидер югорских либерал-демократов, депутат Государственной Думы Владимир Сысоев.

Новость по теме
Комарову хотят засудить

У Виталия Чистова есть основания для личной неприязни в адрес Натальи Комаровой. В 2016 году политик претендовал на пост регионального бизнес-омбудсмена, его кандидатуру забраковала губернатор. После этого события Чистов перешел в оппозицию окружным властями, вступив в ЛДПР.

Депутат Думы Ханты-Мансийска, как уже сообщало «URA.RU», обратился в суд с заявлением по обжалованию действий (бездействия) Натальи Комаровой при осуществлении полномочий губернатора ХМАО. Глава региона также обвиняется в несоблюдении Конституции, невыполнении указов президента России, федеральных и окружных законов, устава Югры.

В заявлении, например, говорится, что губернатор Югры ничего не сделала для реализации в ХМАО 42 статьи Конституции, которая дает право на благоприятную окружающую среду. В качестве доказательств используются отчеты Росприроднадзора и статистические данные, Виталий Чистов утверждает, что в регионе существуют проблемы с экологией, поскольку состояние воздуха и воды квалифицируется как неблагополучное.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров