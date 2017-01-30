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30 января 2017
29 января 2017
18:11  29 января 2017 14

Журналисты канала НТВ попали под обстрел в Донбассе во время интервью

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
В Донбассе идут бои на всей линии фронтаФото: Карина Ванеш © URA.RU

Корреспонденты телеканала НТВ попали под обстрел на Донбассе во время съемки сюжета.

«Во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю», — сообщает «Донецкое агентство новостей».

Уже известно, что сейчас журналистов вывезли из опасной зоны, и они находятся в безопасном месте.

Накануне «Газета.ру» писала, что в настоящее время на Донбассе наблюдается активность противоборствующих сторон. Бои идут на всей линии фронта.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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