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30 января 2017
29 января 2017
19:13  29 января 2017 5

Тюменскую звезду «Дома-2» Элину Камирен заподозрили в чтении чужой переписки

Элина КамиренФото: vk.com/public

Звезду «Дома-2» Элину Камирен заподозрили в чтении чужой переписки. Как сообщает Life.ru, тюменка могла узнать интимные тайны бывшей невесты Тимати Алены Шишковой.

Очередные разборки случились все на той же фотосессии в Дубае, где ранее оскандалилась другая уральская звезда — пермская «Анджелина Джоли» Галинка Миргаева.

На сей раз в неприятную историю угодила уроженка Тюмени Элина Камирен. Во время фотосессии, где принимали участие сразу несколько моделей, экс-подруга Тимати Алена Шишкова потеряла свой айфон. Девушка переживала не столько из-за потери самого гаджета, сколько из-за хранящихся в нем личных переписок и фото.

Вскоре пропавший мобильник обнаружился у Камирен. Оказалось, что его привез водитель, который возил российских красавиц во время их пребывания в Эмиратах. Мужчина пояснил, что нашел телефон на сиденье в автомобиле, но, не зная, кто его хозяйка, доставил находку первой попавшейся фотомодели, которой оказалась экс-звезда «Дома-2» Элина Камирен.

Однако когда девушка передала пропажу хозяйке, та обнаружила, что все новые сообщения прочитаны. В лицо никто не обвинил Элину в прочтении чужой переписки, но между собой у моделей распространился слух, что та залезла в содержимое телефона.

Обвинения в свой адрес тюменка категорически отрицает.

«Я просто передала телефон, — сказала Life.ru Элина Камирен. — Мне не интересны переписки и фотографии Шишковой».

Евгений Лазарев
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