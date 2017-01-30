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30 января 2017
29 января 2017
18:39  29 января 2017 13

Управделами президента подало в суд на депутатов, присвоивших служебное жилье

Москва, министерства, ведомства, герб РФ, госдума, вечер, здание
Экс-депутатов заставят освободить квартиры и погасить долгиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Управление делами президента подало иски в суд к бывшим депутатам Госдумы, которые не хотят выезжать из служебных квартир. Им придется возместить все расходы по проживанию сверх срока. Об этом сообщила официальный представитель управделами президента Елена Крылова.

«Поданы иски о возмещении стоимости проживания с 4 декабря 2016 года по день выселения из квартиры», — говорит Елена Крылова.

Стоимость проживания рассчитывалась в соответствии с заключенными договорами Федерального государственного бюджетного учреждения управделами президента с управляющей организацией жилого дома, где проживают депутаты, пишет «Газета.ру».

Фамилии тех, кто не хочет возвращать служебное жилье, пока не называются. Известно лишь два имени: это экс-депутат от ЛДПР Владимир Таскаев и коммунист Михаил Заполев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил ранее, что некоторые депутаты накопили большие долги по коммунальной плате, месяцами не оплачивая счета.

Александр Лукманов
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