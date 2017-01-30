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30 января 2017
29 января 2017
19:42  29 января 2017 0

Стало известно имя женщины, прыгнувшей с дочкой на руках под поезд метро

Метрополитен Екатеринбурга, метро, вагон, доступная среда, общественный транспорт, подземка
Причина суицида пока неизвестнаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранительные органы установили личность женщины, прыгнувшей в Москве под поезд метро с десятилетней дочерью на руках.

Как пишет «ФАН», 42-летнюю женщину зовут Елена К. Несмотря на все усилия медиков, она скончалась ночью от полученных травм в горбольнице № 67 Москвы. Ее 10-летнюю дочь зовут Даша. Девочка в очень тяжелом состоянии помещена в реанимацию детской клинической больницы № 9.

Напомним, инцидент произошел накануне 28 января в московской подземке на станции «Молодежная». Женщина взяла на руки свою дочь и прыгнула на рельсы под приближающийся поезд. В СКР в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Александр Лукманов
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