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30 января 2017
29 января 2017
19:18  29 января 2017 5

В зоопарке Китая тигр загрыз посетителя

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Тигра застрелили после нападения на человекаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В зоопарке в провинции Чжэцзян в Китае тигр загрыз посетителя. По неизвестной пока причине мужчина зачем-то перелез через ограждение и вошел в вольер к полосатым хищникам, пишет «Газета.ру».

В этот момент работники зверинца кормили питомца. Посетитель приблизился к тигру, и зверь растерзал мужчину на глазах его жены и ребенка.

Работники зоопарка при помощи фейерверков отогнали хищника. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

После случившегося тигра пришлось пристрелить.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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