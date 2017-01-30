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30 января 2017
29 января 2017
19:27  29 января 2017 7

Голландские эксперты не могут расшифровать данные российских радаров по MH17

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, вход воспрещен
В расследовании катастрофы "Боинга" не видно концаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Нидерландах эксперты не смогли прочесть данные с российских радаров, которые были ими получены от Москвы в рамках расследования катастрофы самолета МН17 малазийской авиакомпании.

«Необходима дополнительная информация для того, чтобы хорошо понимать, что изображено на радиолокационных снимках», — сообщили представители прокуратуры Голландии.

Вероятнее всего, западные эксперты не могут расшифровать российские снимки, так как формат изображения не соответствует международным стандартам.

Специалисты из Нидерландов уже обратились в Москву с просьбой предоставить дополнительные данные, которые помогут расшифровать снимки, пишет «Газета.ру».

Александр Лукманов
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