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30 января 2017
29 января 2017
21:15  29 января 2017 0

В Израиле все дипмиссии соберут в Иерусалиме

Судебное заседание по мере пресечения бывшему замминистру экономики СО Михаилу Шилиманову. ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, паспорт израиль
Власти Израиля хотят перенести все зарубежные посольства в ИерусалимФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с инициативой собрать все зарубежные дипмиссии в столице. Вопрос возник после того, как американское правительство пожелало перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, пишет «Газета.ру».

«Иерусалим — это столица Израиля, и правильным было бы перенести сюда не только американское посольство, но и посольства всех стран. Я верю, что со временем большинство из них переедут сюда, в Иерусалим», — заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Таким образом премьер поддержал позицию американских властей. Кроме того, он одобрил решение Дональда Трампа строить стену на границе с Мексикой.

Александр Лукманов
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