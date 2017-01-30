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30 января 2017
29 января 2017
20:11  29 января 2017 4

В порту Севастополя обнаружено взрывное устройство

Парад победы в Севастополе, севастополь
Из-за ЧП в районе Морского порта запрещено движение плавсредствФото: Михаил Курков © URA.RU

В районе Морского вокзала Севастополя найдено самодельное взрывное устройство. На месте обнаружения бомбы работают специалисты.

«Устройство было обнаружено работниками морского вокзала, которые связались с правоохранительными органами. В обычном целлофановом пакете находились, предварительно, взрывное устройство и мобильный телефон. Сейчас на территории порта работают саперы», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник.

Вся территория севастопольского порта оцеплена по периметру. Временно запрещено движение плавсредств в этом районе.

Александр Лукманов
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