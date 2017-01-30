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Главные новости Челябинской области
09:15  30 января 2017 21

Бывшие и действующие — ажиотаж в борьбе за пост главы Карталинского района

Заседание правительства. Челябинск., шулаев сергей
Действующий глава Карталинского района Сергей Шулаев надеется на переизбраниеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девять человек подали документы для участия в конкурсе на пост главы Карталинского района Челябинской области. Прием документов завершился 29 января, в воскресенье, сообщили «URA.RU» в районной администрации. Среди претендентов — действующий глава муниципалитета и бывший глава, мэр города и экс-мэр, а также чиновники администрации.

Заявления подали глава района Сергей Шулаев и экс-глава Анатолий Вдовин, проигравший в 2012 году выборы. Принесли документы мэр Карталов Михаил Усольцев и бывший градоначальник Олег Леонтьев, подавший в отставку в 2013 году. О желании участвовать в конкурсе уведомили хирург Алексей Ефименко, глава Неплюевского сельского поселения Петр Гошенко и директор карталинского филиала страховой компании «Челябэнергогарант» Сергей Резниченко. В выходные принесли документы первый замглавы района Светлана Бровкина и замглавы по ЖКХ Сергей Ломовцев.

Ранее губернатор Борис Дубровский ввел в состав конкурсной комиссии Карталинского района своих представителей. В работе комиссии будут участвовать вице-спикер ЗСО, экс-прокурор региона Анатолий Брагин, заместитель руководителя аппарата губернатора Алексей Фартыгин и начальник управления внутренней политики областного правительства Виталий Шиков. Первое заседание комиссии состоится в начале февраля, к этому времени собрание депутатов район назовет своих представителей. Сессия, на которой выберут главу района, пройдет во второй половине марта.

Ситуация в Карталинском районе считается сложной. Одной из проблем является конфликт между мэром Карталов Михаилом Усольцевым и горсоветом. Из-за конфликта не принят бюджет города.

Весной 2017 года также пройдут выборы глав Копейска, Златоуста и Еманжелинского района. 30 января завершается прием документов от кандидатов в мэры Копейска.

Альбина Золотухина
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