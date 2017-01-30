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30 января 2017
29 января 2017
20:49  29 января 2017 0

Английский фанат, толкнувший человека на рельсы, получил 10 лет

Открытая лицензия 09.06.2015. Футбол.., футбол
Футбольный фанат хотел отомстить русским за проигранную драку на "Евро-2016"Фото: Pixabay

В Великобритании суд приговорил к 10 годам заключения футбольного фаната. Английский болельщик наказан за то, что столкнул человека на рельсы метро перед приближающимся составом.

Англичанин хотел расправиться с русским, но ошибся. Оказалось, что он толкнул на рельсы поляка. Позже выяснилось, что таким образом он хотел отомстить россиянам за «разборки с русскими хулиганами на „Евро-2016“», пишет The Sun.

Во время суда хулиган заявил, что почувствовал, как якобы все его тело пронзило электричество, когда он услышал приближающийся состав. К счастью, поляк не попал под поезд и успел вовремя выбраться на платформу.

Александр Лукманов
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