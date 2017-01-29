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Главные новости Челябинской области
21:55  29 января 2017 1

Челябинский ветеринар спас от истощения зверей, выкупив из контактного зоопарка

Известный ветеринар за собственные деньги выкупил голодных зверейФото: Страница ВК Карена Даллакяна

Известный челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян спас животных, погибавших от голода в контактном зоопарке.

Звери жили в зверинце Челябинска, в городском саду имени Пушкина. Стало известно, что при расширении своей коллекции владельцы купили в Чите двух канадских волков. Однако их обманули, и из щенков выросли обычные серые волки. Потом дела зверинца стали идти все хуже, и постепенно денег на еду животным перестало хватать.

Узнав, что четвероногие бедствуют, известный челябинский ветеринар Карен Даллакян за собственные средства — десять тысяч рублей — выкупил двух волков, лисицу и нутрию.

«Я поставил животным необходимые прививки, взял кровь на анализ, — рассказал Даллакян. — Несколько дней они побудут в нашем приюте на карантине под наблюдением».

По словам ветеринара, после того как звери окрепнут, он передаст их в городской зоопарк Челябинска.

Александр Лукманов
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