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30 января 2017
29 января 2017
21:40  29 января 2017 4

Дедушка назвал своих внуков Путин и Шойгу

Братья еще не понимают, какие редкие у них именаФото: mlapp.org

Необычные — патриотические — имена дала своим детям семья из Владимирской области. Двухлетнего мальчика зовут Путин, на днях у него появился брат, которого назвали Шойгу.

Как сообщает Russian.rt.com, звучное имя младенцу присвоили в честь министра обороны России, его полное ФИО — Джураев Шойгу Хурмедович. Новорожденный малыш приходится двоюродным братом двухлетнему мальчику с «президентским» именем Путин.

Патриотические имена для братишек придумал их дед — Рахмон Джураев. Он пояснил, что назвал младшего внука в честь Шойгу потому, что тот когда-то сумел возродить МСЧ.

Кстати, старшего мальчика раньше звали Расул, но на втором году жизни дедушка настоял на своем и ребенка переименовали в Путина.

Евгений Лазарев
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