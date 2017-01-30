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30 января 2017
29 января 2017
00:08  30 января 2017 0

На Монблане разбился российский лыжник

Тренировка экстренных служб ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». «Скорость ветра 2015», некрасов игорь, первая помощь, спортсмен, санки, горнолыжник
Россиянин погиб, упав в расщелинуФото: Илья Московец © URA.RU

Российский лыжник погиб на Монблане во Франции. Тело 30-летнего мужчины было обнаружено спасателями в расщелине ледника «Море льда» на территории курорта Шамони.

Как сообщает «Газета.ру», мужчина катался на горе вместе со своим отцом. Старшего лыжника нашли в другой расщелине в шоковом состоянии. Он упал туда, когда пытался поймать сигнал сотовой связи. О происшествии спасателям сообщили друзья россиян. В поисках лыжников была задействована группа из 14 человек.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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