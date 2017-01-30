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30 января 2017
29 января 2017
00:44  30 января 2017 0

Российская сборная завоевала три медали на чемпионате мира по санному спорту

Экстремальные соревнования по скоростному спуску на санях
В активе сборной России — два «серебра» и «бронза»Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Сборная России по санному спорту взяла три призовых места на чемпионате мира в Инсбруке. Две серебряные медали завоевал Роман Репилов, «бронза» досталась россиянам в командной гонке.

Роман Репилов стал одним из героев чемпионата в Инсбруке (Австрия). 27 января он завоевал для сборной «серебро» в спринтерских гонках, а 29 января — в классической гонке. Как отмечает ТАСС, результат 20-летнего Романа Репилова учитывался также в зачете юниорского мирового первенства, так что воскресное «серебро» взрослого чемпионата стало «золотом» юниорского ЧМ.

Бронзовую награду в командной гонке Роман Репилов завоевал совместно с Татьяной Ивановой, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.

Наталья Володина
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