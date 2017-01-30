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30 января 2017
29 января 2017
01:25  30 января 2017 0

Янукович готов вернуться на Украину. Но с двумя условиями

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Янукович требует от Киева гарантии личной безопасностиФото: tsn.ua

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о готовности вернуться на родину, если действующие власти обеспечат ему личную безопасность и завершат расследование уголовного дела о покушении на него.

Как заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, пока Янукович намерен участвовать в судебных разбирательствах по делу о покушении дистанционно.

Сейчас Виктор Янукович находится в России. У себя на родине он является фигурантом сразу нескольких уголовных дел; его, в частности, обвиняют в присвоении государственных средств и в причастности к убийствам на Майдане зимой 2014 года. В Киеве ждут бывшего президента на допрос. Против Януковича уже дали показания несколько человек, в том числе бывший депутат Государственной думы России от партии КПРФ Денис Вороненков, напоминает «Газета.ру». Вскоре после того, как сведения об этом опубликовали СМИ, Вороненков перестал выходить на связь.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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