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30 января 2017
29 января 2017
01:51  30 января 2017 0

В Амстердаме не смогли расшифровать данные российских радаров о крушении Boeing в Донбассе

Место крушения малазийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, место крушения, вход воспрещен
«Необходимо больше информации, чтобы понять, что именно зафиксировали радары»Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Следователи в Нидерландах не смогли расшифровать данные о крушении Boeing в Донбассе, которые предоставили им российская сторона. Затруднения вызваны тем, что сведения зашифрованы не по международным стандартам, объяснили проблему в Амстердаме.

Самолет авиакомпании Malaysian Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над территорией Донбасса июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Международная следственная группа заявила, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Запуск, по мнению следователей, был произведен ополченцами самопровозглашенной ДНР.

После этого заявления Россия передала Нидерландам радиолокационные данные о воздушной обстановке за 17 июля 2014 года в районе крушения малайзийского Boeing. Однако голландские следователи не смогли использовать эту информацию.

«Необходимо больше информации, чтобы понять, что именно зафиксировали радары», — цитирует РБК представителя голландской прокуратуры.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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