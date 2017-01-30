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30 января 2017
29 января 2017
02:08  30 января 2017 0

«Иванушка» Григорьев-Аполлонов о погибшем основателе Soho Rooms: «Самый интеллигентный человек в клубном мире»

Место убийства. Курган, цветы, место убийства
Друзья не верят в самоубийство Сергея ТкаченкоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Основатель Soho Rooms Сергей Ткаченко «был самым интеллигентным и внимательным человеком в клубном и ресторанном мире». Об этом заявил солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, комментируя гибель Ткаченко.

«…Очень уравновешенный человек, спокойный, флегматик. Надеюсь, что это несчастный случай, так как других объяснений этому у меня нет», — рассказал russian.rt.com Григорьев-Аполлонов.

Музыкант отметил, что знал Ткаченко около двадцати лет, с тех пор как появилась группа «Тет-а-тет»: «Сергей очень любил жизнь, у него было очень много проектов и перспектив».

Один из основателей ночного клуба Soho Rooms Сергей Ткаченко, больше известный как диджей Сергей Jeff, погиб днем 29 января. Его тело было обнаружено на козырьке дома по Шмитовскому переулку, где он жил. По свидетельству очевидцев, имел место несчастный случай: после ссоры с женой Сергей вылез на карниз и сорвался. При падении с 17-го этажа мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. По факту гибели Ткаченко следственные органы проводят проверку.

Наталья Володина
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