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30 января 2017
29 января 2017
02:49  30 января 2017 0

Иностранцев могут не пустить в США из-за страничек в соцсетях

Открытая лицензия от 22.07.2016 Viber, соцсети, Facebook, Skype, гаджеты, viber, vtcctylth, whatsapp, telegram, twitter, мессенджеры, мобильные приложения
Белый дом хочет знать, какие сайты посещали туристы перед въездом в СШАФото: ?lvaro Ib??ez /Flickr.com

Иностранцы для въезда в США должны будут предоставлять информацию о том, какие сайты они посещают, и ссылки на свои страницы в соцсетях. Такую возможность рассматривают в Белом доме.

Как отмечает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США, идея принадлежит советнику Дональда Трампа Стивену Миллеру. Он также предложил требовать у въезжающих в США номера их мобильных телефонов, а за отказ предоставлять такую информацию — лишать их возможности посещать страну, сообщает «Газета.ру».

Наталья Володина
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